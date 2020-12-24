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نصائح مهمة عند شراء المدفأة الكهربائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصحت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، الذين يقبلون على شراء المدفأة الكهربائية، باختيار الأنواع التي تفصل عند سقوطها والتي تستوفي معايير الجودة والسلامة.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات من المدفأة، وخاصة أنها تسحب الأكسجين، وتخرج مادة أول أكسيد الكربون الذي يسبب وجوده في الجسم مشكلة خطيرة.
ويؤكد الخبراء أن أول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، يؤثر على الجسم، ويسبب الشعور بالنوم؛ مما يجعل الشخص يغوص في نوم عميق، بينما قد يتسبب قلة الأكسجين في جسم الإنسان في حالة الوفاة.
وتبين أن المدفأة الكهربائية تقلل نسبة الأكسجين أثناء تشغيلها في مكان مغلق، مما يجعل الشخص الموجود في هذا المكان يتأثر صحيًا.
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