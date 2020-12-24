انطلاق أولى مبادرات التطوع البلدي للتوعية بالتباعد الاجتماعي بمحايل عسير

2020-12-24

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- محايل عسير

انطلقت في محافظة محايل عسير مبادرة للتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي والتي تعتبر أولى مبادرات التطوع البلدي، والتي دشنها مؤخرًا أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وأوضح رئيس بلدية محايل عسير الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي أطلقها أمين المنطقة بهدف المشاركة المجتمعية والتي تعنى بالتوعية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين والمقيمين في جميع الأماكن العامة منها المساجد والمراكز التجارية والمرافق الحيوية وذلك بمشاركة 60 متطوعًا ومتطوعة من أبناء المحافظة.

وأضاف “حافظ” أن هناك فرقًا تطوعية تجول في المحافظة دورها النصح والتنظيم والتطبيق للتباعد بين المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى توزيع العديد من المنشورات التي تحتوي على النصائح والإرشادات الخاصة بالتوعية بفيروس كورونا وأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وبيّن “حافظ” أن هذه المبادرة شأنها شأن سائر المبادرات التي تستهدف المجتمع والحفاظ عليه والتي تعتبر من أهم أهداف الدولة في مواجهة هذه الجائحة.



