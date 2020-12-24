«الجهني» يتوقع المناطق المتأثرة غدًا بذروة الحالة المطرية

بعد تنويه «الأرصاد» بانخفاض درجات الحرارة

أوضح الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، المناطق المتأثرة بذروة الحالة الممطرة المنتظرة غدًا الجمعة. وقال «الجهني»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ذروة الحالة الممطرة المنتظرة نهاية الأسبوع ستكون على سواحل المناطق الغربية وما بين مكة والمدينة من ساحل وسهل «أبو جبل». وكان المركز الوطني للأرصاد ، توقع بتقريره لطقس الغد الجمعة، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، كما توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك. في حين تكون السماء غائمة جزئيًا وتتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. «الزعاق»: اليوم بداية الدخول في مرحلة البرد الشديد

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