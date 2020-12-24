نجاح استئصال ورم سرطاني من معدة مريض في مستشفى حفر الباطن

تمكن مستشفى حفر الباطن المركزي من استئصال ورم سرطاني من معدة مريض من خلال إجراء عملية جراحية عبر المنظار؛ حيث كان يعاني من آلام حادة في البطن وبعد إجراء الفحص السريري وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة تبين وجود ورم سرطاني في المعدة.

وباشر الفريق الطبي بإجراء عملية بالمنظار واستغرقت 5 ساعات استُئصل خلالها الجزء المصاب من المعدة بالمنظار الجراحي دون الحاجة إلى التدخل الجراحي لفتح البطن، وتوصيل ما تبقى من المعدة مع الأمعاء الدقيقة؛ حيث تكللت العملية بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى بصحة جيدة دون أي مضاعفات.

اقرأ أيضًا:

تدخّل جراحى بمستشفى محايل العام يعيد المشي لشاب في العقد الثاني

المدينة.. نجاح عملية طارئة لإعادة انزلاق الكبد والأمعاء لمريضة في مستشفى الملك فهد