تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض قلب في مستشفى الملك فهد بالباحة

سحب خثرة من الشريان التاجي الأمامي
أسهم فريق قسطرة القلب في مستشفى الملك فهد في الباحة في إنقاذ حياة مريض؛ حيث تم سحب خثرة من الشريان التاجي الأمامي النازل مع وضع دعامة دوائية.
ويتمتع المريض حاليًّا بصحة جيدة ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة وفق معايير الجودة في مركز القلب.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك فهد في الباحة تبلغ سعته السريرية 320 سريرًا.
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