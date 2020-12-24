نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء بعد غدٍ السبت، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

ويتكون حفل السباق من أحد عشر شوطًا، خصص الشوط العاشر منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900 ألف ريال، والشوط الحادي عشر للخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900 ألف ريال.

وأنهت إدارة نادي سباقات الخيل الاستعدادات الخاصة بهذا السباق، كما أنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل على مستوى المملكة، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، وأقيم أول حفل برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد آنذاك.

من جانبه، قال الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: «تشهد رياضة سباقات الخيل مناسبة غالية علينا وعلى كل المعنين بهذه الرياضة؛ كونها تحمل اسم الداعم الرئيس لها هنا في المملكة العربية السعودية والذي بتوجيهاته انتقلت هذه الرياضة من المستويات المحلية إلى العالمية».

وأضاف رئيس نادي سباقات الخيل: «بات كأس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بطولة يترقبها المجتمع الرياضي سنويًّا، وهي البطولة السنوية لأولى كؤوس الفئة الأولى ضمن موسم نادي سباقات الخيل».

وأضاف الفيصل: «باسمي واسم كل زملائي في النادي وجميع الملاك والمدربين.. أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهده، على الدعم الغير محدود لهذه الرياضة، فنحن مقبلين السبت المقبل 26 ديسمبر الجاري على عرس رياضي جميل في نادي سباقات الخيل نعتز به كثيرًا».

وختم الأمير بندر بن خالد: «الوسط الرياضي بشكل عام شهد في الآونة الأخيرة نقلة نوعية في المملكة العربية السعودية مستمدة من توجيهات القيادة الرشيدة وتنسجم مع رؤية المملكة في جميع المجالات سواء إقليميًّا ودوليًّا بما يليق بمكانة بلادنا، ولا يسعني في الختام إلا أن أعيد شكري لقيادة هذه البلاد، وأسأل الله أن يرفع عنا الوباء، وبمشيئة الله تتاح لنا الفرصة للترحيب واستضافة الجميع هنا في ميدان الملك عبدالعزيز كما الحال سابقًا».

اقرأ أيضًا:

«ضوابط».. أول مهرة لمالكة سعودية تفوز بسباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية

اليوم.. أمير الرياض يفتتح المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع «تخيل المستقبل»