«الحصيني» يتوقع المناطق المتأثرة بموجة البرد والصقيع في المملكة

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، خريطة المناطق المتأثرة بموجة البرد في المملكة وتكون الصقيع.

وقال «الحصيني»، بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إنَّ تأثير موجة البرد التي تعد الأقوى منذ دخول شتاء هذا العام كالتالي:

المناطق الشمالية:

(الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل)؛ حيث بدأ تأثيرها اليوم وبدأت تتهاوي درجات الحرارة بكتلة هوائية باردة تكون من شبه قوية إلى متوسطة على أجزاء واسعة من مناطق المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى بالمناطق المشار إليها، من صفر إلى 3 درجات والعظمى ما بين 13 و18 درجة مؤية.

الرياض والقصيم:

متوقع أن تكون موجة البرد فيهما متوسطة القوة وتتراوح درجة الحرارة الصغرى (3 - 7)، درجات مئوية في ساعات الليل المتأخرة والفجر بدءًا من يوم غد الجمعة، والعظمى من 13 إلى 19 درجة مئوية.

المنطقة الشرقية والمدينة المنورة:

تتراوح الصغرى بين (9 و13) درجة مئوية، والعظمى بين (19 و24) درجة مئوية، ويكون تأثير الكتلة الهوائية أقل من تأثيرها على الرياض والقصيم.

المناطق الشمالية عمومًا:

من المحتمل أن تشهد تكون الصقيع على السيارات والمزروعات والمناطق الربيعية على الجزء الشمالي والشمالي الشرقية.

طقس الجمعة:

تبدأ مساء الجمعة حالة مطرية على أجزاء من مكة والمدينة وتتعمق نواحي حائل الجوف تبوك والقصيم وحتى الرياض (المحافظات الشمالية) والمناطق الشمالية الشرقية ولا زالت غزارة الأمطار غير واضحة لكنها ستتراوح من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وقد تحدث سيول على مناطق مكة والمدينة.