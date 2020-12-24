إنهاء معاناة مريض من ورم في الظهر بمستشفى الملك خالد بنجران

نجح مستشفى الملك خالد في نجران في إنهاء معاناة مريض من ورم في أسفل الظهر استمرت لأكثر من 15 سنة.

وأوضحت صحة نجران أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم (ساركوما) بحجم 20 cmx20cm ووُضعت خطة علاجية مشتركة بين قسم جراحة الأورام وقسم جراحة التجميل؛ حيث أُدخل المريض غرفة العمليات وأزيل الورم بالكامل وتعويض فقدان الأنسجة في أسفل الظهر بعد استئصالها بنجاح بفضل الله وبعد تلقية الرعاية الصحية اللازمة في قسم التنويم غادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

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