تعليم الطائف يوقع شراكات مع الجهات الخدمية

أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، عقود شراكة مع عدد من الجهات الخدمية بالطائف، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع مختلف القطاعات، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتمثلت عقود الشراكة الجديدة مع جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ، حيث وقع العقد من جانب تعليم الطائف، المدير العام للتعليم طلال اللهيبي، فيما وقعه من جانب جمعية أركان رئيس الجمعية محمد الشهري. وتهدف هذه الاتفاقية لتحقيق التعاون والتكامل بين التعليم والجمعية، فيما يخدم المجتمع التعليمي ورفع مستوى الوعي المجتمعي، من خلال خدمات البحث والتدريب على الإسعافات الأولية، والعناية بجوانب الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث. كما وقع تعليم الطائف عقد شراكة آخر، مع جمعية الزواج والتنمية الأسرية، بحضور المدير العام للتعليم طلال اللهيبي، ورئيس مجلس الجمعية تركي الحميدي. وتهدف الاتفاقية لتقديم برامج التنمية والاستشارات الأسرية، وتقديم الدورات التدريبية في مجال التوجيه والإصلاح الأسري، وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، والمشاركة في جوائز الأسر المتميزة، وإقامة الندوات والملتقيات ومجالس أولياء الأمور.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، على أن هذه الشراكات الجديدة تأتي امتدادًا للشراكات المجتمعية، التي أبرمتها الإدارة مع عدة جهات حكومية وخاصة، مشيراً إلى أهمية الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لتقديم خدماتها للجهات والاستفادة كذلك من خدمات الجهات الأخرى، منوهاً بالدور الفاعل والمجتمعي لهذه الجهات، ومؤكداً حرص تعليم الطائف على تقديم أفضل الخدمات لمنسوبيه ومنسوباته، ومؤملاً أن تحقق هذه الشراكات أهدافها المرسومة.