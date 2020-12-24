اخبار السعوديه

أمانة جدة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة العامة

0 نشر
0 تبليغ

وقع أمين محافظة جدة صالح التركي، اليوم بمقر الأمانة مع مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، اتفاقية تعاون ضمن مبادرة " التميز في الأداء الحكومي" حيث يتم بموجبها تدريب وتأهيل منسوبي الأمانة ضمن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب، والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات وتقديم الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي الاتفاقية مع معهد الإدارة كشريك أساسي في الاستراتيجية التطويرية للموظفين بما يتضمن تحديث وبناء قدرات الكادر البشري وذلك في إطار اهتمام أمانة محافظة جدة بتطوير منسوبيها وتحسين الأداء في مختلف المجالات وصقل المهارات لتمكينهم من تحمل مسؤوليات العمل.


كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا