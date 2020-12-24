أمانة جدة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة العامة

وتأتي الاتفاقية مع معهد الإدارة كشريك أساسي في الاستراتيجية التطويرية للموظفين بما يتضمن تحديث وبناء قدرات الكادر البشري وذلك في إطار اهتمام أمانة محافظة جدة بتطوير منسوبيها وتحسين الأداء في مختلف المجالات وصقل المهارات لتمكينهم من تحمل مسؤوليات العمل.
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