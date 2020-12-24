- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هل يجوز للمرأة التصدق بإرثها رغم وجود أبناء لها؟ الشثري يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يجوز للمرأة التصدق بإرثها رغم وجود أبناء لها؟ الشثري يجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، اليوم الخميس، حكم من أرادت التصدق بكامل إرثها بالرغم من وجود أبناء لها.
وقال الشيخ الشثري، في لقاءٍ له مع برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، إنه لا حرج في أن يتصدق المسلم والمسلمة بأي مالٍ يملكه، ولكن الأفضل منحه للأبناء من باب النفقة عليهم.
وأضاف الشيخ سعد الشثري أن النفقة على النفس أو الأهل من الميراث أفضل بكثير مما عداها من أوجه الصدقة.
وتابع الشيخ سعد الشثري أن القرآن الكريم نص على تقديم ذوي القربى على غيرهم في النفقات والصدقة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يجوز للمرأة التصدق بإرثها رغم وجود أبناء لها؟ الشثري يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.