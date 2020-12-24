2020-12-24

الأرصاد تتوقع تدني الحرارة ورياحًا نشطة وغبارًا بعدة مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على عدد من المناطق يوم غدٍ الجمعة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة مناطق الشمالية والوسطى والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًا وتتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتسجل مكة المكرمة 33 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل سكاكا 6 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

