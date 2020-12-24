الـ FBI: إيران وراء التهديدات المحرضة ضد بعض المسؤولين الأمريكيين

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يعتقد أن إيران وراء موقع إلكتروني يُسمى أعداء الشعب Enemies of the People حرض على العنف ضد بعض المسؤولين الأمريكيين، بزعم أنهم ساعدوا على تزوير الانتخابات.

ومن بين أولئك الذين استهدفهم الموقع الإلكتروني التابع لـ إيران، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، والرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في وزارة الأمن الداخلي كريس كريبس.

وتم نشر صورهم وعناوين إقامتهم على موقع أعداء الشعب، وقيل إنهم تلقوا تهديدات بالقتل.

وأكد مصدر للصحيفة تورط إيران في الموقع الذي لم يعد نشطًا، متابعًا: لقد علمنا منذ اليوم الأول أن هذا النهج يخص إحدى الجهات الأجنبية المعادية للولايات المتحدة والتي تسعى لتقويض الثقة في عملية الانتخابات في الولايات المتحدة.

وتابع أن الرئيس ترامب ساهم في زيادة هذه الخيالات مع تصريحاته المتكررة بشأن التزوير في العملية الانتخابية الأمر الذي سمح لهذا النوع من الهجمات الأجنبية باختراق عقول المواطنين الأمريكيين.

وظهرت وزيرة خارجية ميشيغان، جوسلين بنسون، على القائمة، وبالفعل كان قد تظاهر عدد من المواطنين أمام منزلها وهتفوا: أوقفوا السرقة.

وتكرر الأمر مع وزير خارجية جورجيا، براد رافنسبرجر، وزوجته، وتلقيا تهديدات بالقتل، وتضمنت القائمة حكام جورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا وميتشيغان.

