كورنيش فليج يوفر الوظائف ومصمم المشروع يكشف لـ”المواطن” الكواليس

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

ينتظر أهالي حفر الباطن الانتهاء من مشروع وادي فليج الواقع مقابل حي الصفاء، حيث تعمل الأمانة حَالِيًّا على الانتهاء من المرحلة الأولى البالغة مساحتها ٢٠٠ ألف متر مربع.

وكشف مصمم المشروع المهندس خالد الراكي في تصريح إلى “متابعات الخليج 365” أن كورنيش وادي فليج يحتوي على عدة عناصر ترفيهية، منها المسارح ونوافير تعتبر الأكبر على مستوى المملكة، بالإضافة إلى مواقع استثمارية تخدم المحافظة وشبابها من خلال خلق فرص وظيفية للشباب والشابات، وتقدر عوائده الاستثمارية ما يقارب الخمسة ملايين ريال سنويًا.

وأضاف الراكي: تبلغ مساحة كورنيش وادي فليج بمليون ونصف متر مربع، والآن بدأنا المرحلة الأولى بما يقارب 200 ألف متر مربع، تحتوي على عدة مسارات رياضية وترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى مسار خاص لهواة الدراجات، وعدد من النوافير والمرافق الحكومية.

وأشار المهندس الراكي أن فكرة المشروع بدأت انطلاقًا من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعززها سمو محافظ حفر الباطن وبمبادرة من شباب أمانة حفر الباطن؛ لتحقيق إحدى ركائز الرؤية في حفر الباطن، وهي جودة الحياة والعوائد الاستثمارية والترفيه للمجتمع.



