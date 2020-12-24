أمانة جدة تكمل الربط الالكتروني مع 15 بلدية

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وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الربط الالكتروني مع 11 بلدية محافظة في مراحل سابقة، فيما يتيح النظام استكمال إجراءات المعاملة الكترونيا بين الإدارات والوكالات وبلديات المحافظات المرتبطة.إلى ذلك وقعـت الأمانة مع معهد الإدارة العامة، اتفاقية تعاون ضمن مبادرة «التميز في الأداء الحكومي» لتأهيل موظفي الأمانة ضمن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب، والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات وتقديم الخدمات اللوجستية، ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
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