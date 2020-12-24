أمانة جدة تكمل الربط الالكتروني مع 15 بلدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت أمانة محافظة جدة الربط الالكتروني مع بلديات المحافظات بمكة المكرمة، بإجمالي 15 بلدية بعد تدشينه أخيرا، وذلك ضمن أعمال الإدارة العامة للاتصالات الإدارية والأرشفة الالكترونية لربط بلديات المحافظات وتسهيل الإجراءات الإدارية معها وإنجاز العمل الكترونيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الربط الالكتروني مع 11 بلدية محافظة في مراحل سابقة، فيما يتيح النظام استكمال إجراءات المعاملة الكترونيا بين الإدارات والوكالات وبلديات المحافظات المرتبطة.

إلى ذلك وقعـت الأمانة مع معهد الإدارة العامة، اتفاقية تعاون ضمن مبادرة «التميز في الأداء الحكومي» لتأهيل موظفي الأمانة ضمن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب، والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات وتقديم الخدمات اللوجستية، ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.