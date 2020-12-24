مناقشة تطوير التوعية الإسلامية في حملات حجاج الداخل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة ووزارة الحج والعمرة، ممثلة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس اجتماعا افتراضيا، بمشاركة وكيل الوزارة لشؤون المساجد أمين أعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة سليمان الخميس، بحضور الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة محسن الحارثي، وأعضاء المجلس من طرف وزارة الحج والعمرة.

وناقش الاجتماع الترتيبات لأعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل لحج عام 1442هـ، وآليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.

فيما عرض المجلس التنسيقي الآلية التي سيربط خلال هذا العام حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية بالتنظيم المناسب المعتمد لدى الوزارتين.