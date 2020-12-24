مناقشة تطوير التوعية الإسلامية في حملات حجاج الداخل

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وناقش الاجتماع الترتيبات لأعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل لحج عام 1442هـ، وآليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.فيما عرض المجلس التنسيقي الآلية التي سيربط خلال هذا العام حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية بالتنظيم المناسب المعتمد لدى الوزارتين.
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