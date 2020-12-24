شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية فضائية لدعم بحوث الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقع الاتفاقية -عن بعد- الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ ورئيس الجامعة الدكتور خوان دي دالماو.وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعليم والبحث العلمي على مستوى الدراسات العليا بشكل مشترك، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية للكوادر الوطنية من أجل التكامل في مجالات تنمية رأس المال البشري والاستثمار في البحث والتطوير في مجال الفضاء.
وتسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى تعزيز شراكاتها مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بتوفير الممكنات لإنجازات مستقبلية من شأنها الارتقاء بقطاع الفضاء إلى المعايير العالمية لتضعها ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية فضائية لدعم بحوث الدراسات العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.