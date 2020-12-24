شكرا لقرائتكم خبر الرياض والطائف وعسير تحتضن أبرز مواقع الهايكنج في «شتاء السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد رياضة الهايكنج إحدى الرياضات الممتعة التي حظيت بإقبال كبير من الشباب السعودي، بكونها تجربة غنية من الاكتشاف لجمال الطبيعة الجغرافية بالمملكة وتنوع تضاريسها ومناخها، ويجد هواة هذه الرياضة متنفسا يسهم في تحسين نمط حياتهم الصحية والترفيهية، وهو الأمر الذي تعمل على تحقيقه الهيئة السعودية للسياحة خلال موسم «شتاء السعودية» الذي انطلق تحت شعار «الشتاء حولك» في العاشر من ديسمبر الحالي، ويستمر حتى نهاية مارس المقبل 2021 في 17 وجهة بالمملكة.

ويجد ممارسو الهايكنج من موقع «حافة العالم» الذي يقع على بعد 90 كلم من الرياض في منطقة العيينة مكانا جميلا لممارسة رياضتهم، فهو من الأماكن المفضلة لهم في الخريف والشتاء لاعتدال الأجواء فيه، والتخطيط للمغامرات الشيقة والممتعة، وما يميز هذه التجربة السياحية في موسم «الشتاء حولك» هو توفير منظمي الرحلات لباقات تضم أنشطة مصاحبة، مما يجعلها تجربة سياحية شيقة.

ويشكل متنزه الشرف بمحافظة تنومة «منطقة عسير» أحد المواقع السياحية الجديدة التي افتتحها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج في الخامس من مارس 2020، وتبلغ مسافة المسار الجديد 30 مترا، وبـ41 مسارا للمبتدئين والمحترفين، لتصبح بذلك محطة جديدة لمحبي هذه الرياضة الممتعة، وسط أحضان الطبيعية الساحرة التي تنعم بها هذه المنطقة والأجواء الشتوية اللطيفة، وأما «سودة عسير» فهي من أعلى القمم الجبلية في المملكة وأهم الأماكن الجاذبة لهواة الهايكنج، لإطلالاتها الأخاذة وموقعها المتميز.

ويعد «جبل دكا» في منطقة الشفا بالطائف، أحد أبرز المناطق والوجهات السعودية لممارسة رياضة الهايكنج، وهو امتداد لسلاسل جبال الحجاز التي ترتفع على سطح البحر بـ2500 متر، وهو ما يجعلها من الأماكن المفضلة التي يحرص المشغلون السياحيون على تنظيم عدد من الباقات السياحية فيها، لوجود المناطق الطبيعية الخلابة، والأجواء المميزة التي تحفز الأشخاص على استكشافها وخوض المغامرات فيها.

أنشطة مصاحبة للهايكنج: