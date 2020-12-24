شكرا لقرائتكم خبر إزالة تعديات على 20 ألف م2 بحرة أملج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج أمس تعديات بمركز الحرة التابع للمحافظة أحدثت على مساحة 20 ألف م2. وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت أحواشا وخياما وأسلاكا شائكة، فيما طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين. وبينت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يلاحظونها. وبينت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يلاحظونها.

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تعديات على 20 ألف م2 بحرة أملج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.