شكرا لقرائتكم خبر الشورى يحسم تعديل نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحسم مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل - عبر الاتصال المرئي - قراره بشأن مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية المقدم استنادا للمادة الـ23 من نظام الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم.

وكان المجلس ناقش في جلسة سابقة مشروع النظام المقدم وفق المادة الـ23 التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، حيث يستمع في جلسته قبل حسم قراره بالتصويت على ما تضمنه التقرير بشأنه من توصيات، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية.

ويهدف مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي.

بعد ذلك ينتقل المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ، حيث سيستمع إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد أن أتمت دراسته تمهيدا لعرضه على المجلس للنقاش.

وفي سياق هذه الجلسة يناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة تمهيدا لعرضه على المجلس للنقاش.

وخلال جلسة الثلاثاء المقبل يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتم المجلس نقاشه في جلسة سابقة.

وفي جلسة الأربعاء المقبل، يصوت المجلس على عدد من توصيات تقدمت بها إلى المجلس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة الشباب، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن تمت مناقشته في جلسة سابقة.

على جدول أعمال الشورى: