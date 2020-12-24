شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لقياس التحول الرقمي في ديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي بديوان المظالم، وذلك بناءً على توصية اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم والمبادرات المدرجة ضمن هدف التحول الرقمي لأعمال الديوان.
وتتولى اللجنة وبموجب القرار عددًا من المهام أبرزها: إدارة ملف مشاركات ديوان المظالم في قياس التحول الرقمي، والمشاركة في الجوائز المحلية والدولية، وإعداد متطلباتها بشكل دقيق ومتابعة متطلبات ذلك مع الإدارات المختصة
كما تقوم اللجنة بجمع تقارير التحول الرقمي الحكومي وتحليلها والتوصية حيالها بهدف تطوير عملية المشاركة في تقارير التحول الرقمي، ورفع تقرير ربع سنوي عن أعمالها وإنجازاتها.
يذكر بأن الديوان حرص على مواكبة المستجدات القضائية من خلال تشكيل اللجان، التي تساهم في تحقيق مستهدفات خطة ديوان المظالم الاستراتيجية نحو التكامل الرقمي لخدماته وأعماله.
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