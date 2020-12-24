أسعار النفط اليوم.. مخاوف السلالة تمحو فرحة الاتفاق وتهبط بالخام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار النفط، في تداولات الخميس، بفعل المخاوف من سلالة كوفيد-19 الجديدة.

وانخفضت أسعار النفط، رغم التفاؤل الذي أشاعه توقيع بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة لما بعد خروج لندن من الاتحاد.

وحسب رويترز، في الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش، كان الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 15 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 47.96 دولار للبرميل.

في حين نزلت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا لتسجل 51.01 دولار.

لكن أحجام التداول هزيلة في آخر جلسة قبل عطلة عيد الميلاد.

وارتفع كلا العقدين أكثر من 2% أمس الأربعاء.

دعم اتفاق الخروج

وبعد إبرام اتفاق تجارة لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، تتفادى بريطانيا انسحابا تعمه الفوضى من أحد أكبر تكتلات التجارة في العالم، وهو ما كان سيوقد، بحسب محللين كثيرين، شرارة تقلبات جديدة بأسواق المال.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، "في حين أن اتفاق الخروج البريطاني مصدر دعم، فإن تأثير كوفيد هو العامل المهيمن في سوق النفط".

وتابع:" شأنها شأن غيرها، تنتظر سوق النفط توزيعا أوسع للقاحات كي تعود الحركة برا وجوا".

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% الأربعاء، مستفيدة من تراجعات في مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير مما دعم آمال المستثمرين حيال تحسن الطلب على الوقود.

وما زال بعض المستثمرين قلقين بشأن تعافي الطلب على النفط، إذ تحذر السلطات الأمريكية السكان من السفر في عطلة عيد الميلاد في ظل الضغوط التي تواجهها المستشفيات جراء الزيادة في الآونة الأخيرة في وتيرة إصابات فيروس كورونا.