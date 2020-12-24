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جراحة ناجحة لإنقاذ مريض في مستشفى الملك فهد بالباحة
متابعات الخليج 365 - الباحة
أسهم بفضل الله فريق قسطرة القلب في مستشفى الملك فهد في الباحة في إنقاذ حياة مريض، حيث تم سحب الخثرة من الشريان التاجي الأمامي النازل مع وضع دعامة دوائية.
ويتمتع المريض حاليًا بصحة جيدة ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة وفق معايير الجودة في مركز القلب.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك فهد في الباحة تبلغ سعته السريرية 320 سريرًا.
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