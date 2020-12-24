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2020-12-24 القبض على 4 أشخاص سرقوا قواطع كهربائية وكابلات نحاسية بـ 1.5 مليون ريال متابعات الخليج 365 - واس تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على (4) أشخاص تورطوا بسرقة متاجر ومقارّ شركات وقواطع كهربائية وكابلات نحاسية بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال. وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (4) أشخاص (مواطِنَيِن ومخالِفَيِن لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بسرقة متاجر ومقارّ شركات وسرقة القواطع الكهربائية و الكابلات النحاسية من المباني، و أشارت إجراءات الاستدلال الأولية لارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الاجرامي، وقد بلغت قيمة المسروقات (1,504,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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