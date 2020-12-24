الزكاة والدخل تطالب شركة الكابلات المتخصصة بسداد 64 مليون ريال

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة اليوم الخميس، عن تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2014م إلى 2018م وضريبة الاستقطاع لعام 2018، والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ وقدره 64,957,496 ريالًا سعوديًا.

وأوضحت الشركة أنها قدمت الإقرارات الزكوية وضريبة الاستقطاع ودفعت المبالغ المستحقة عن تلك السنوات وفقًا للقوائم المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية.

ووفقًا لتلك الخطابات فإنه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (ستون يومًا) من تاريخ استلام تلك الخطابات.

وقامت الشركة برفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية.

وسوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقًا والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

كما أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) أن مجلس إداراتها قرر في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 23-12-2020 ما يلي:

1- تعيين الأستاذ/ يحيى بن إبراهيم القنيبط ( عضو غير تنفيذي ) – رئيسًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من 01-01-2021

2-تعيين المهندس/ سعد بن عماش الشمري ( عضو مستقل ) – نائبًا لرئيس مجلس الإدارة اعتبارًا من 01-01-2021

