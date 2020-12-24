صورة الحجاج أثناء طواف الوداع ضمن أفضل أحداث 2020

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

صُنِّف حج موسم ٢٠٢٠م ضمن أفضل أحداث العام حسب اختيار مؤسسة رويترز الإخبارية.

وقالت المؤسسة عبر تويتر : “من أفضل أحداث ٢٠٢٠م حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع بمكة المكرمة مع حفاظهم على المسافة الآمنة لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الطواف حول الكعبة”.

وتضمنت التغريدة أيضًا مقطع فيديو قصيرًا يوثق طواف الحجاج حول الكعبة متبعين الإجراءات الصحية والتنظيمية الصارمة التي طبقت في الحج الاستثنائي بعام ٢٠٢٠م لحماية حجاج بيت الله الحرام من سعوديين ومقيمين بداخل المملكة والحفاظ على سلامتهم.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية نجحت في تنظيم موسم حج ٢٠٢٠م بشكل باهر أشاد به العالم أجمع حيث تميز عن غيره من المواسم السابقة بالإجراءات التنظيمية المشددة والاحترازات الصحية غير الاعتيادية التي طبقتها المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حفاظًا على صحة ضيوف الرحمن من خطر تفشي فيروس كورونا.

كما أن موسم حج عام ٢٠٢٠م شهد منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية العديدة لضمان تأدية ضيوف الرحمن حجهم بسلام وأمان وذلك بتعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ورئاسة شؤون الحرمين والعديد من الجهات الأخرى العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.



