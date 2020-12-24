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الأسهم السعودية تنهي تعاملات الأسبوع على تراجع
بتداولات بلغت 9 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 17.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8702.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وكيان السعودية، وأسواق المزرعة، ومجموعة فتيحي، وكيمانول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وباعظيم، والأصيل، وأنعام القابضة، والكثيري فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.92% و 9.85% .
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وكيمانول، وزين السعودية، وملاذ للتأمين، ولازوردي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والشرقية للتنمية، وكيمانول، وزجاج، ونسيج هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 271.33 نقطة ليقفل عند مستوى 21356.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1059 صفقة.
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