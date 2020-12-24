6 فوائد رائعة وصحية لـ شاي الزنجبيل أبرزها تعزيز المناعة  

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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يفضل العديد من الأشخاص تناول الشاي في أوقات متفرقة من اليوم، لكن في حين أن الشاي الأسود والأخضر لهما فوائدهما إلا أن شاي الزنجبيل له خصائص مذهلة تفوقهما، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

6 فوائد صحية لـ شاي الزنجبيل

1- مضاد للالتهابات

يرتبط الالتهاب بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والتهاب المفاصل ومرض الزهايمر وأمراض الرئة وأمراض المناعة الذاتية، ويحتوي الزنجبيل على مركبات قوية مضادة للالتهابات تحمي الجسم من هذه الأمراض وتخفف الآلام الالتهابية في العضلات والمفاصل.

2- يعزز جهاز المناعة

يحتوي شاي الزنجبيل على مركبات نشطة تسمى جينجرولس gingerols و جينجرديول gingerdiol والتي لها خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات.

بالإضافة إلى ذلك ، يعزز الزنجبيل أيضًا قدرة الجسم على محاربة العدوى بشكل طبيعي، مما يجعله العلاج المثالي لنزلات البرد والإنفلونزا.

3- يساعد على الهضم

يحتوي الزنجبيل على مركبات تحفز عملية الهضم وتزيد من امتصاص العناصر الغذائية، وهو يعالج آفات المعدة ويحارب الانتفاخ والغثيان والقيء والتشنجات والإسهال.

4- يعزز الدورة الدموية

يحافظ الزنجبيل على تدفق الدم بشكل طبيعي من خلال محاربة بعض أمراض القلب والأوعية الدموية والتي تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، كما أنه يمنع السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

5- يحارب السرطان

يعمل شاي الزنجبيل على محاربة تطور ونمو السرطان عن طريق منع تعزيز الخلايا السرطانية والبقاء عليها وانتشارها، وأثبتت التجارب أنه يعمل ضد سرطان الغدد الليمفاوية والكبد والبروستاتا والبنكرياس والرئة وسرطان القولون والمستقيم والثدي والجلد والمثانة.

6- يعزز قوة الدماغ

يحسن استهلاك الزنجبيل اليومي الذاكرة والإدراك من خلال حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهو مفيد بشكل خاص في تعزيز القدرة المعرفية لدى النساء في منتصف العمر.

كيفية إعداد شاي الزنجبيل

يتم نقع 4-6 شرائح رقيقة من الزنجبيل الخام لمدة 10-15 دقيقة في مقدار كوب ماء.

أغلِ الماء وأضف الشرائح واتركهم 15 دقيقة أخرى.

يرفع عن النار ويقدم مع العسل، أو يتم إضافة الليمون إليه أو الكركم مع حليب جوز الهند، أو إضافته إلى شاي اللافندر.

