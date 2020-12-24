شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: ضبط 5 وافدات في وظائف السعوديات إحداهن تحمل شهادة مواطنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أسفرت حملة مفتشي ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء (الأربعاء) على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض عن إجراء أكثر من 500 جولة ميدانية وتحرير 67 مخالفة وإنذارًا، منها ضبط خمس وافدات في وظائف مقصورة على السعوديات، إحداهن تحمل شهادة صحية باسم مواطنة سعودية.

ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خلال تنفيذ مثل هذه الجولات المفاجئة والحملات المجدولة إلى متابعة مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين والتأنيث وتنظيم بيئة العمل.