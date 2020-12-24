شكرا لقرائتكم خبر أوكرانيا: طهران تكذب.. لم نتلق تقارير حول الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كذب مساعد وزیر الخارجیة الأوکراني، یوغني ینین، تلقي بلاده أي تقرير نهائي حول قضية الطائرة المنكوبة التي أسقطت من قبل الحرس الثوري الإيراني، بعد ساعات من إعلان منظمة الطيران المدني الإيراني، إرسال مسودة التقرير إلى الدول المشاركة في عمليات التحقيق.

وأشار إلى الملحق الـ13 من معاهدة شيكاغو، وقال إنه أجرى مباحثات مع رئيس المكتب الوطني للتحقيق في الحوادث الجوية في أوكرانيا، وإن «الأخيرة لم تؤكد على الإطلاق» وصول تقارير من إيران.

وبناء على الملحق الـ13 من معاهدة شيكاغو، يجب على إيران إرسال تقريرها إلى الدول المشاركة في هذه القضية منذ بداية التحقيق في إسقاط الطائرة. وبعد ذلك يعلق الجانب الأوكراني على التقرير ويبعث بتعليقاته إلى طهران.

وقال المسؤول الأوكراني، «المشكلة أننا سمعنا مرات عدة من إيران أن التقرير جاهز وترجمته جارية. صدقوني، لقد سمعت هذا كل أسبوع على مدى الشهرين الماضيين».

كما أضاف، أنه بموجب اتفاقية شيكاغو، يتعين على الحكومة الإيرانية نشر تقرير موقت إذا لم يكتمل التحقيق الفني في غضون عام واحد بعد الحادث.