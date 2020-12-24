84 غرفة للتطعيم ضد كورونا في الصالة الجنوبية بمطار جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت 84 غرفة في الصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة كمقر أول لحملة التطعيم ضد كورونا التي بدأت أمس.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرا لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

بدورها أوضحت صحة جدة أنه حددت الصالة الجنوبية في المطار ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أنه سوف يكون هناك عدد من المواقع الأخرى داخل المحافظة جاري العمل على تجهيزها لتكون مراكز تقديم اللقاح، حيث يعد مركز محافظة جدة ثاني مركز من مناطق ومحافظات المملكة بعد الرياض لتلقي اللقاح.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري أنه منذ بداية الجائحة رفعت قيادتنا شعار (الإنسان أولا)، وتوحدت جهود الجهات الحكومية وتكاملت مع وزارة الصحة وكافة الجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق ذلك، حيث سخرت الهيئة في هذا الاتجاه إمكاناتها ومرافقها وجهودها في سبيل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأضاف «هذا المشروع الذي ندشنه اليوم بالتعاون مع الوزارة يأتي امتدادا للعمل التشاركي الموحد»، مؤكدا جاهزية الصالة الجنوبية للمطار للبدء في استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ جرعات التطعيم ضد الفيروس يوميا، ووضع كافة الخطط اللازمة بالتعاون مع الصحة لضمان سير العملية بشكل لائق يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة.

ولفت إلى أن اختيار الصالة مقرا لتنفيذ هذا المشروع جاء انطلاقا من العمل التشاركي بناء على معايير لوجستية، واستنادا إلى معطيات أساسية أهمها المساحة الواسعة والموقع الذي يعد نموذجيا لغالبية سكان محافظة جدة وقرب المقر منهم.

مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة.

‏عن مقر التطعيم بالمطار: