تدشين مراكز لقاحات كورونا في المناطق قريبا

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وأوضحت الوزارة في بيانها أن نسبة التعافي بلغت 97.47%، مشيرة إلى أنها ترصد الانخفاض المستمر للإصابة بفيروس كورونا في المملكة.وأكدت الصحة أن لقاح كورونا سوف يصل المنطقة الشرقية الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن التطعيم يعد الطريقة المثلى للقضاء على كورونا، وسوف يجري توفير اللقاح لجميع من يسكن المملكة.
من جانبه قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إنه سيجري تدشين مراكز اللقاحات في جميع مناطق المملكة قريبا، داعيا الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 500 ألف شخص سجلوا حتى أمس في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد 19).
الإصابات الجديدة بحسب المناطق:
الرياض 52
مكة المكرمة 38
الشرقية 32
المدينة المنورة 30
القصيم 9
عسير 9
تبوك 4
الباحة 4
نجران 3
الجوف 3
حائل 3
جازان 1
الحدود الشمالية 1
إجمالي الحالات 361,725
المتعافون 352,608
النشطة 2958
الوفيات 6159
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