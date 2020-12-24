العفو الملكي يشمل 100 سجين في القصيم

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وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي أن لجان العفو في الإمارة مستمرة في دراسة قضايا النزلاء، لإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم شروط العفو، واللائحة المنظمة لذلك، بمتابعة أمير منطقة الدكتور فيصل بن مشعل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة سجون منطقة القصيم سراح 101 مستفيد من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، ممن انطبقت عليهم شروط العفو عن المساجين، وذلك بالتنسيق مع لجان العفو بإمارة المنطقة.وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي أن لجان العفو في الإمارة مستمرة في دراسة قضايا النزلاء، لإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم شروط العفو، واللائحة المنظمة لذلك، بمتابعة أمير منطقة الدكتور فيصل بن مشعل.

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