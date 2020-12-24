شكرا لقرائتكم خبر تمديد القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الجامعة أن تمديد فترة القبول جاء نظرا لكثرة الطلبات الواردة إلى عمادة الدراسات العليا بخصوص ذلك، وبناء على رغبة كثير من الطلاب والطالبات خريجي هذا الفصل في التقدم على برامج الدراسات العليا ممن لم تظهر نتائجهم ويتسلموا وثائقهم حتى الآن.وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال الدخول عبر الرابط المخصص.
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