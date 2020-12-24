القبض على مواطن أطلق النار في مهرجان الإبل

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس أنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمهام عملها رصدت شخصا يستقل مركبة من نوع (جمس بكب)، أطلق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا أمام إحدى بوابات المهرجان، ثم لاذ بالهرب فتم متابعته واستيقافه بالقوة والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، واتضح أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته السلاح المستخدم و8 طلقات حية، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالته بشكل فوري إلى فرع النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه لفعله الشنيع وتعريضه حياة الحاضرين للخطر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا أمام إحدى البوابات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس أنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمهام عملها رصدت شخصا يستقل مركبة من نوع (جمس بكب)، أطلق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا أمام إحدى بوابات المهرجان، ثم لاذ بالهرب فتم متابعته واستيقافه بالقوة والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، واتضح أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته السلاح المستخدم و8 طلقات حية، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالته بشكل فوري إلى فرع النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه لفعله الشنيع وتعريضه حياة الحاضرين للخطر.

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