من هم الأشخاص الذين ينشرون معلومات مضللة عن فيروس كورونا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مررت وسائل التواصل الاجتماعي نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والتكهنات حول فيروس كورونا، لكن من بدأ هذه الإشاعات؟ ومن ينشرها؟

وفي حين توجد فئة من الأشخاص ينشرون هذا النوع من الأخبار دوما، حاولت «مكة» أن تصف هؤلاء الأشخاص:

المؤلف

1- المؤلف

الذي يكتب معلومة لا يفهمها ويرسلها لكل متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي وتنتشر بينهم.

المخادع

2- المخادع

من ينشئ نصوصا مزيفة يدعي أنها من الحكومة أو المجالس المحلية بهدف الاحتيال وجني الأموال من الوباء.

السياسي

3- السياسي

المعلومات المضللة لا تأتي فقط من الزوايا المظلمة للإنترنت.

نظريات المؤامرة

4- نظريات المؤامرة

خلق الغموض حالة من عدم اليقين بشأن الفيروس، مما خلق أرضا خصبة لنظريات المؤامرة.

من الداخل

5- من الداخل

يبدو أحيانا أن المعلومات المضللة تأتي من مصدر موثوق به - طبيب أو أستاذ أو عامل في المستشفى ـ لكن غالبا ما يكون «المطلع» ليس من هذا القبيل.

الأقارب

6- الأقارب

انتشرت رسالة صوتية مزعجة وعدد من الرسائل الأخرى على نطاق واسع لأنهم كانوا قلقين من الوباء، فيما شاركوا الرسائل مع الأصدقاء والعائلة.

المشاهير

7- المشاهير

إنها ليست أمك أو عمك فقط. ساعد المشاهير في تضخيم الادعاءات المضللة في الاتجاه السائد، مثل المشاهير الذين روجوا لنظرية 5G فيروسات التاجية لمئات الآلاف من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

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