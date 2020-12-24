شكرا لمتابعة خبر عن شروط مبايعة المركبات ونقل ملكياتها للمقيمين إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت منصة أبشر، شروط مبايعة المركبات ونقل ملكياتها للمقيمين، وذلك إلكترونيًا عبر المنصة. أوضحت منصة أبشر، شروط مبايعة المركبات ونقل ملكياتها للمقيمين، وذلك إلكترونيًا عبر المنصة. وقال الحساب الرسمي لمنصة أبشر عبر موقع تويتر شروط المبايعة ونقل الملكية تتضمن " المركبات الخصوصي فقط، عدم امتلاك أكثر من مركبتين، 8 مقاعد للمركبة أو أقل.

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