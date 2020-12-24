شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يكشف حقيقة تسبب المسكنات في الإصابة بالفشل الكلوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن حقيقة تسبب المسكنات مثل " البروفين والفولتارين " في الإصابة بالفشل الكلوي.

وقال " النمر "، إن المسكناتNSAIDS مهمة طبياً ولها أعراض جانبية مثل باقي الأدوية، موضحا:" إساءة استخدام المسكنات تُعرّض المريض لمضاعفاتها لذلك تؤخذ بتوصية طبيب جرعةً ومدةً ويتم مراقبة وظائف الكلى والكبد والقلب بشكل دوري ".

وكان " النمر " ، قدم عدة نصائح للتعامل مع حالات الأشخاص الذين يتوقف قلبهم بشكل مفاجئ؛ لإنقاذ حياتهم، لافتا إلى أن تلك النصائح تتضمن سرعة استدعاء الإسعاف للمُصاب، وكذلك تقديم جرعة "أسبرين" له، مع مراقبة النبض وضغط الـدم.

ونوه إلى أن أهم النصائح هو استدعاء الإسعاف؛ لأنهم فرقة مدربة ولديهم كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع مثل تلك الحالات.