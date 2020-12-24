شاهد.. مركبات تسير عكس الاتجاه بتقاطع طريق الإمام سعود الفيصل مع العليا العام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو عدد من المركبات تسير عكس اتجاه الطريق بالقرب من تقاطع طريق الإمام سعود الفيصل مع العليا العام. أظهر مقطع فيديو عدد من المركبات تسير عكس اتجاه الطريق بالقرب من تقاطع طريق الإمام سعود الفيصل مع العليا العام. ويعتبر السير عكس الاتجاه يعرض قائدي المركبات وسالكي الطريق الآخرين لخطر الحوادث المرورية. ويعاني سكان أحياء العقيق والملقا من الفوضى العارمة التي يشهدها طريق الإمام سعود بن فيصل، بسبب السير عكس الاتجاه، مما دفعهم لمطالبة الجهات المختصة بتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.

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