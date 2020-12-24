شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يوضح خطورة فرك العين وغسلها بدخان الحطب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر استشاري طب وجراحة العيون، سعود الجهني، من فرك العين إذا دخل فيها رمل أو شوائب، قائلا": هذا الأمر قد يقود لقرحة القرنية ".

وأضاف " الجهني " خلال لقائه عبر قناة الرسالة:" تجنب فرك العين لأنه بمجرد دخول جسم غريب سواء رمل أو غبار أو عدسات لاصقة، ينتج عنها فرك العين بشدة منا يتسبب في خدش القرنية والتهابات القرنية البكتيرية أو قرحة القرنية ".

ونصح " الجهني "، بغسل العين مباشرة وعدم ارتداء العدسات اللاصقة، لأنها تضر العين وتؤدي إلى حساسية وجفاف العين، كما حث على ضرورة تعقيم العين من خلال غسل العين بالماء البارد، أو استخدام الدموع الصناعية أو القطرات المرطبة عند الشعور بجفاف وحرقة العين.