شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحظر إتلاف الخطوط الحديدية وتوضح العقوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت النيابة العامة أن النقل البري عبر الخطوط الحديدية يحظى بحماية جزائية ضد أي عبث أو سرقة أو تعمد إتلاف للخطوط الحديدية أو أي من تجهيزاتها ومرافقها.

وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يشمل المحطات وورش الصيانة المتحركة أو الثابته ومحطات تزويد القطار بالوقود وساحات مناورات القطارات ومواقف القطارات والعربات، مشيرة إلى أنها تباشر التحقيق والادعاء حال ارتكاب أفعال العبث.

وأضافت أن العقوبة تكون الحبس لمدة تصل إلى سنتين , أوغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشيء عن فعله وإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، والتعويض عن الخسائر.