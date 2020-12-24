شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موعد تشغيل مشروع حافلات النقل في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرب تشغيل مشروع حافلات النقل بالمدينة ،وذلك بعد إنجاز أكثر من 96 ٪ من المشروع.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنها تعمل حاليا على استلام المشروع من المقاولين بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

ومن جهته، قال عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشعلان مدير إدارة النقل بالهيئة الملكية الحافلة قادرة على استيعاب قسم للعائلات وقسم آخر للأفراد ، كما تحتوى على شاشات يعرض عليها معلومات الرحلة ووقت الوصول وكاميرات للمراقبة.

ويعتمد المشروع على 3خطوط وهي خاصة بحملات المسار المخصص وخطوط الحافلات العادية ومسارات للحافلات المغذية داخل الرياض

وأشار مشعل حسين الدعجم مهندس في مشروع حافلات الرياض إلى أن المشروع يوجد به العديد من أنظمة التحكم ومعلومات الركاب كما تحوي خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز بيع التذاكر .