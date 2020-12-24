شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. استقبال حافل للملك سعود والأمير مشهور أثناء زيارة تاريخية لأمريكا قبل 63 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو تاريخي استقبال حافل للملك سعود ومعه الأمير مشهور رحمهما الله أثناء زيارة للولايات المتحدة الأمريكية.

يعود تاريخ الفيديو إلى يناير 1957م ، حيث قام الملك سعود بزيارة تاريخية للولايات المتحدة الأميركية حملت تلازماً جدياً بين السياسة والإنسانية الفريدة، تمثلت بالأمير الصغير "مشهور" الذي كان يرافقه للعلاج.

وعلى الرغم من أهمية الزيارة من ناحية سياسية إلا أن الإعلام الأميركي انشغل أكثر بتسليط الضوء على الجوانب البعيدة عن أجواء السياسة وتصدرت عناوين الصحف وصفحاتها الأولى صور الأمير بملامحه ولباسه العربي الأصيل.

وبين الفيديو نزول الامريكان إلى الشوارع لاستقبال الملك سعود الذي حرص على حمل الأمير مشهور على أكتافه في لقطة تظهر الحنان الأبوي الفريد ، كما علقوا اللافتات ترحيبا بزيارتهما.