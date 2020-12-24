“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على عدد من المناطق بدءاً من الغد.. وهذه تفاصيلها

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قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من غد الجمعة إلى الإثنين المقبل.

وأوضح المركز أن الأمطار المتوقعة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، وغزيرة في بعض المناطق، يصحبها أتربة مثارة ورياح نشطة في بعض المناطق، وضباب في أخرى.

ونشر المركز جدولاً يوضح تفاصيل هذه الأمطار، داعياً إلى متابعة تقارير الطقس اليومية عبر صفحة “الإنذار المبكر” للاطلاع على التفاصيل والمستجدات.

Source akhbaar24.argaam

