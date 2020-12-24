منح 10 مواطنين و3 مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية

صدرت الموافقة السامية، اليوم الخميس، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ10 مواطنين و3 مقيمين لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه نحو 50 مرة.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس» أسماء الممنوحين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية وهم: عبدالله عبدالعزيز الداود، ورئيس الرقباء علي مسعود اللحيدان، والرقيب محمد شعلان القرني، وعبدالرحمن عبدالله العبدالكريم، وياسر علي السعيدي (يمني الجنسية)، ورياض مقبل غائب (يمني الجنسية).

وكذلك حازم خليل الجهيران، والعميد الركن البحري صالح عبدالله العريني، وعادل سعد الغامدي، ومصطفى أحمد العيسى، وفيصل عبدالله الحمد، ومحمد عيسى العيسى، وفراس عبدو علوش (سوري الجنسية).

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ15 مقيمًا

بالصور.. الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنظم حملات للتبرع بالدم