الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدًا بعدد من المناطق

توقعت المركز الوطني للأرصاد، بتقريرها لطقس الغد الجمعة، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

كما توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك. في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، وتتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

ووفق التقرير، يشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع موج من متر إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في معظم المناطق: