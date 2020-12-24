مجلس الشورى يحسم قراره بشأن نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية.. الإثنين المقبل

يواصل مجلس الشورى الأسبوع المقبل عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، حيث يحسم خلال جلسته العادية العاشرة التي يعقدها الاثنين -عبر الاتصال المرئي- قراره بشأن مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم.

وكان مجلس الشورى ناقش في جلسة سابقة مشروع النظام المقدم وفق المادة (23) التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ؛ حيث يستمع المجلس في جلسته الاثنين القادم قبل حسم قراره بالتصويت على ما تضمنه التقرير بشأنه من توصيات، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية.

ويهدف مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي.

مجلس الشورى يصوت على تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

كما يصوت مجلس الشورى ضمن أعمال جلسته العادية العاشرة على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقري، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة .

بعد ذلك ينتقل مجلس الشورى ضمن جدول أعمال الجلسة إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ؛ حيث سيستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد أن أتمت دراسته تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش.

مجلس الشورى يناقش تقرير وزارة البيئة

وفي سياق هذه الجلسة يناقش مجلس الشورى تقريراً تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ , وذلك بعد أن اتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش .

ويصوت مجلس الشورى خلال الجلسة على ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، وتقرير آخر مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التعويض والمقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

مجلس الشورى يستمع للشؤون الإسلامية والقضائية

وخلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم يستمع المجلس في مستهل الجلسة -عبر الاتصال المرئي- إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440 / 1441هـ , وذلك بعد أن أتم المجلس نقاشه في جلسة سابقة.

كما يصوت مجلس الشورى بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440هـ، بعد مناقشته في جلسة سابقة حيث أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للصندوق.

بعد ذلك يناقش مجلس الشورى تقريراً تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441هـ , وذلك بعد أن اتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدد من التوصيات تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش.

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