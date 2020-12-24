«الضمان الصحي» يحصل على شهادة التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

حصل مجلس الضمان الصحي التعاوني على شهادة (ملتزمون بالتميز)، من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، عطفًا على تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التي تعد أهم أهداف استراتيجية المجلس لتمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات العلاجية والرعاية الصحية الكاملتين، وتمكين مقدمي الخدمة وشركات التأمين من تقديم أفضل الخدمات.

ويعد مجلس الضمان الصحي التعاوني أول جهه حكومية صحية في المملكة العربية السعودية تحصل على هذا الاعتراف الدولي في مجال التميز المؤسسي في ظل الحرص التام على تنفيذ استراتيجية 2020-2024م الهادفة؛ لأن يكون المجلس جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي التعاوني.

ومن ناحيته أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للإشراف والتمكين الأخصائي عثمان القصبي أن حصول المجلس على شهادة (ملتزمون بالتميز)، من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، يأتي امتدادًا لتميزه في الجودة بعد حصوله على العديد من الشهادات سابقًا.

وقال القصبي إن المجلس يسعى من خلال استراتيجيته 2020-2024 إلى تحقيق الجودة والكفاءة من خلال تمكين المستفيدين ومقدمي الخدمة وشركات التأمين للحصول على حقوقهم وتقديم أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة.

يذكر أن مؤسسة EFQM مبتكرة وغير ربحية، تحدد وتشارك الرؤى والأفكار المستندة إلى البيانات وتقوم برعاية التعلم والتطوير وتعزيز فرص التواصل والتعاون لصالح المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم من خلال العمل على تطبيق مشاريع التحول التي تؤدي إلى تحسين الأداء وتحقيق الفائدة للمعنيين الرئيسين عبر محفظة المنتجات والخدمات والحلول المصممة بعناية.