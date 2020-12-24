بالأرقام.. خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 52 إصابة جديدة، تلتها مكة المكرمة بـ38 حالة، ثم المنطقة الشرقية 32 حالة، فالمدينة المنورة 30 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة التالية بـ9حالات، وعسير 9حالات أيضًا، ثم (تبوك والباحة) 4 حالات، وكل من (نجران والجوف وحائل) 3 إصابات جديدة.

وجاءت في المرتبة الأخيرة، منطقتا جازان والحدود الشمالية بواقع إصابة واحدة في كل منهما.

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