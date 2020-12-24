فيديو يوثق عمليات لـ«مقاتلات التحالف» ضد الميليشيات الحوثية باليمن

وثق مقطع فيديو، عمليات استهداف أجرتها مقاتلات التحالف العربي بدعم الشرعية في اليمن، ضد عناصر ومعدات عسكرية تابعة للميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن.

ووفق قناة الإخبارية، شنت مقاتلات التحالف تشن عددًا من الغارات الجوية على عناصر الميليشيا الحوثية ومعداتها العسكرية في مأرب والجوف باليمن.

يأتي ذلك استمرار لجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في ملاحقة الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، والتي دأبت على استهداف مناطق وأعيان مدنية، بعمليات إرهابية وطائرات مسيرة بدون طيار.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد أن تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط (اتفاق الرياض)، مشيرًا إلى أن فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمر ويسير تحت إشرافه، مشيرًا إلى وجود التزام وجدية من الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض.

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